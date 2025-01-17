Минюст внес три организации из США в список нежелательных в России
Минюст России добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны, три американские организации. Соответствующие записи появились на сайте ведомства.
В перечень попали американская Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, организация «Помоги героям Украины» и Международный альянс за свободу вероисповедания. В декабре решения об их нежелательности вынесла Генпрокуратура России.
По данным Генпрокуратуры, на сайте американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе было публиковано обращение к президенту США о разрешении передачи Украине ракетных систем ATACMS для нанесения ударов по России.
В Генпрокуратуре также отметили, что члены НПО «Помоги героям Украины» собирают средства и отправляют снаряжение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Международный альянс за свободу вероисповедания выпускал материалы о нарушениях свободы вероисповедания, которые, по мнению организации, имеют место на территории России. Это делается для наращивания санкционного давления на Москву, отметили в ведомстве.
Накануне Генпрокуратура признала нежелательной организацией в России канадскую компанию по разработке программного обеспечения OpenText Corporation. В ведомстве отметили, что подразделение компании в Великобритании Micro Focus International предоставляет силовым ведомствам Украины «программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре».
Читайте РБК в Telegram.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов