Минюст внес три организации из США в список нежелательных в России

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Минюст России добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны, три американские организации. Соответствующие записи появились на сайте ведомства.

В перечень попали американская Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, организация «Помоги героям Украины» и Международный альянс за свободу вероисповедания. В декабре решения об их нежелательности вынесла Генпрокуратура России.

По данным Генпрокуратуры, на сайте американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе было публиковано обращение к президенту США о разрешении передачи Украине ракетных систем ATACMS для нанесения ударов по России.

В Генпрокуратуре также отметили, что члены НПО «Помоги героям Украины» собирают средства и отправляют снаряжение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Международный альянс за свободу вероисповедания выпускал материалы о нарушениях свободы вероисповедания, которые, по мнению организации, имеют место на территории России. Это делается для наращивания санкционного давления на Москву, отметили в ведомстве.

Накануне Генпрокуратура признала нежелательной организацией в России канадскую компанию по разработке программного обеспечения OpenText Corporation. В ведомстве отметили, что подразделение компании в Великобритании Micro Focus International предоставляет силовым ведомствам Украины «программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре».