В России признали нежелательной американскую НКО, снабжающую ВСУ
Генеральная прокуратура объявила нежелательной в России неправительственную организацию из США Help Heroes Of Ukraine, финансирующую и снабжающую дронами и средствами связи ВСУ, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Там уточнили, что организация была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры, а ее главное представительство, расположенное во Львове, «аккумулирует поступающую из США так называемую гуманитарную помощь».
Финансируется организация за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США, указали в прокуратуре. «Члены объединения собирают средства и отправляют снаряжение, экипировку подразделениям ВСУ. Снабжают военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи и личной защиты», — уточнили в ведомстве.
Help Heroes Of Ukraine называет себя благотворительной организацией. На ее сайте ведется сбор средств на медицинскую помощь, а также на FPV-дроны и глушители дронов для ВСУ.
На прошлой неделе Генпрокуратура также признала нежелательной в России организацию Recorded Future (США), которая занимается сбором и анализом информации об угрозах. В надзорном ведомстве подчеркнули, что сотрудники Recorded Future «обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России». В декабре 2022 года компания подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины.
Власти считают деятельность объявляемых нежелательными организаций несущей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. После соответствующего признания Генпрокуратуры их добавляют в реестр Минюста, который на данный момент содержит 195 организаций. Их деятельность запрещена в России. За участие в работе или финансирование нежелательных организаций законодательство предусматривает административную или уголовную ответственность, вплоть до пяти лет лишения свободы.
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