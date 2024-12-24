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Военная операция на Украине ,  
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В России признали нежелательной американскую НКО, снабжающую ВСУ

Генпрокуратура объявила нежелательной американскую НКО Help Heroes Of Ukraine
Сюжет
Военная операция на Украине
Help Heroes Of Ukraine, которая называет себя благотворительной организацией, на деле собирает пожертвования и отправляет снаряжение и экипировку подразделениям ВСУ, заявили в прокуратуре
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Генеральная прокуратура объявила нежелательной в России неправительственную организацию из США Help Heroes Of Ukraine, финансирующую и снабжающую дронами и средствами связи ВСУ, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там уточнили, что организация была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры, а ее главное представительство, расположенное во Львове, «аккумулирует поступающую из США так называемую гуманитарную помощь».

Финансируется организация за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США, указали в прокуратуре. «Члены объединения собирают средства и отправляют снаряжение, экипировку подразделениям ВСУ. Снабжают военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи и личной защиты», — уточнили в ведомстве.

Help Heroes Of Ukraine называет себя благотворительной организацией. На ее сайте ведется сбор средств на медицинскую помощь, а также на FPV-дроны и глушители дронов для ВСУ.

В России признали нежелательной компанию по кибербезопасности из США
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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

На прошлой неделе Генпрокуратура также признала нежелательной в России организацию Recorded Future (США), которая занимается сбором и анализом информации об угрозах. В надзорном ведомстве подчеркнули, что сотрудники Recorded Future «обеспечивают информационно-техническую поддержку развернутой Западом пропагандистской кампании против России». В декабре 2022 года компания подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины.

Власти считают деятельность объявляемых нежелательными организаций несущей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. После соответствующего признания Генпрокуратуры их добавляют в реестр Минюста, который на данный момент содержит 195 организаций. Их деятельность запрещена в России. За участие в работе или финансирование нежелательных организаций законодательство предусматривает административную или уголовную ответственность, вплоть до пяти лет лишения свободы.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Генпрокуратура ВСУ Военная операция на Украине нежелательные организации США
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