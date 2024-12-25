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Политика ,  
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В России признали нежелательной «Хельсинкскую комиссию США» из-за ATACMS

Генпрокуратура признала нежелательной «Хельсинкскую комиссию США» из-за ATACMS
Комиссия опубликовала обращение к Байдену с просьбой разрешить передачу Украине ракетных систем ATACMS для нанесения ударов по России. Москва выступает против поставок оружия Киеву
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации «Хельсинкская комиссия США» (Commission on Security and Cooperation in Europe, U.S. Helsinki Commission, CSCE) в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом стало в том числе то, что организация опубликовала на своем сайте обращение к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить передачу Украине ракетных систем ATACMS для нанесения ударов по России.

«Деятельность направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, члены организации массово распространяют материалы, дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства нашей страны, работу правоохранительных органов и судебной системы», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

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Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Commission on Security and Cooperation in Europe основана в 1976 году, она находится в Вашингтоне. Комиссия является частью миссии США при ОБСЕ. На ее сайте говорится, что «на протяжении более 45 лет комиссия следит за соблюдением Хельсинкских соглашений и способствует обеспечению безопасности посредством продвижения прав человека, демократии, а также экономического, экологического и военного сотрудничества в рамках ОБСЕ». Председателем CSCE является республиканец от штата Южная Каролина Джо Уилсон, сопредседателем — сенатор-демократ от Мэриленда Бен Кардин.

Осенью комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне сочла доклад «Хельсинкской комиссии» о политике США в отношении Европы и Евразии «пособием по вмешательству в дела суверенных государств и подготовке «цветных революций». «Можно констатировать, что США готовятся отнюдь не к налаживанию отношений с Россией, а к долгосрочной и жесткой конфронтации с нашей страной. И лучшим ответом на эту стратегию будет достижение целей специальной военной операции», — заявляли в ГД.

1 августа 1975 года, в период «разрядки», были подписаны Хельсинкские соглашения, подписание состоялось по итогам работы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (позднее — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ). Их подписали СССР, США и все европейские страны.

Соглашения закрепляли принципы нерушимости европейских границ, недопущения любого применения силы и любого вмешательства во внутренние дела государств, уважения прав человека.

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Елена Чернышова
Генпрокуратура нежелательные организации ОБСЕ США
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