 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Генпрокуратура признала нежелательной компанию из Канады

Генпрокуратура признала нежелательной компанию из Канады Open Text
Сюжет
Военная операция на Украине
Канадский разработчик софта OpenText работает с Пентагоном и силовыми ведомствами Украины, ее услуги косвенно связаны с ведением «пропагандистской кампании против России» и сбором данных для нанесения ударов по территории страны
Фото: Jaque Silva / NurPhoto / Reuters
Фото: Jaque Silva / NurPhoto / Reuters

Генпрокуратура признала нежелательной организацией в России канадскую OpenText Corporation, говорится в сообщении надзорного органа.

«OpenText Corporation, основанная в 1991 году в Ватерлоо (Канада), тесно сотрудничает с силовыми структурами США, привлекается к информационно-техническому обеспечению развернутой Западом пропагандистской кампании против России», — сказано в сообщении.

Кроме того, OpenText Corporation — подрядчик Пентагона, она поставляет ему «программное обеспечение по разграничению доступа и идентификации пользователей компьютерных сетей». Также компания сотрудничает с украинской стороной: ее подразделение в Великобритании Micro Focus International предоставляет силовым ведомствам Украины «программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре».

В России признали нежелательной «Хельсинкскую комиссию США» из-за ATACMS
Политика
Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

OpenText — один из крупнейших мировых производителей софта для организаций для управления информацией. Корпорация представлена примерно в 180 странах мира, в ней 23 тыс. сотрудников. Среди клиентов OpenText — производитель косметики L'Oreal, пивоваренная компания Heineken, оператор связи Vodafone, канадский банк RBC и др. Акции корпорации торгуются на бирже.

7 марта 2022 года OpenText объявила, что прекратила свою деятельность в России и не будет работать в стране до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине и с Москвы не будут сняты санкции.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина

Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Генпрокуратура нежелательные организации Канада софт
Материалы по теме
В России признали нежелательной американскую НКО, снабжающую ВСУ
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным «Храм Сатаны»
Политика
Минюст признал нежелательным украинский «Центр прав людини ZMINA»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 15 янв, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 15 янв, 17:55
Захарова заявила о недоумении из-за реакции Еревана на слова КиселеваПолитика, 17:09
Эстония направит более €30 млн на укрепление границы с РоссиейПолитика, 16:51
Минфин предложил начать раньше маркировать импортный алкоголь в РоссииВино, 16:50
«Биннофарм Групп» открыла представительство во ВьетнамеПресс-релиз, 16:49
Кишинев заявил о риске эскалации из-за помощи России газом ПриднестровьюПолитика, 16:46
Tennis Channel узнал о возможном штрафе Даниилу Медведеву до $100 тыс.Спорт, 16:45
В «ДОМ.РФ» предупредили о банкротствах застройщиков в 2025 годуБизнес, 16:40
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Израиле опубликовали полный текст соглашения с ХАМАСПолитика, 16:36
Британская BP решила уволить почти 5 тыс. сотрудников для снижения затратБизнес, 16:34
Лукашенко подарили мотоцикл «Минск»Политика, 16:31
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:30
В Новой Москве после реконструкции открылся городской вокзал ЩербинкаГород, 16:27
Минцифры поддержало создание тревожной кнопки на «Госуслугах»Технологии и медиа, 16:23
В 2024 году профессиональные пробы прошли более 50 тыс. школьников МосквыГород, 16:22