Генпрокуратура признала нежелательной компанию из Канады

Канадский разработчик софта OpenText работает с Пентагоном и силовыми ведомствами Украины, ее услуги косвенно связаны с ведением «пропагандистской кампании против России» и сбором данных для нанесения ударов по территории страны

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Генпрокуратура признала нежелательной организацией в России канадскую OpenText Corporation, говорится в сообщении надзорного органа.

«OpenText Corporation, основанная в 1991 году в Ватерлоо (Канада), тесно сотрудничает с силовыми структурами США, привлекается к информационно-техническому обеспечению развернутой Западом пропагандистской кампании против России», — сказано в сообщении.

Кроме того, OpenText Corporation — подрядчик Пентагона, она поставляет ему «программное обеспечение по разграничению доступа и идентификации пользователей компьютерных сетей». Также компания сотрудничает с украинской стороной: ее подразделение в Великобритании Micro Focus International предоставляет силовым ведомствам Украины «программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре».

OpenText — один из крупнейших мировых производителей софта для организаций для управления информацией. Корпорация представлена примерно в 180 странах мира, в ней 23 тыс. сотрудников. Среди клиентов OpenText — производитель косметики L'Oreal, пивоваренная компания Heineken, оператор связи Vodafone, канадский банк RBC и др. Акции корпорации торгуются на бирже.

7 марта 2022 года OpenText объявила, что прекратила свою деятельность в России и не будет работать в стране до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине и с Москвы не будут сняты санкции.