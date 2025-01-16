Генпрокуратура признала нежелательной компанию из Канады
Генпрокуратура признала нежелательной организацией в России канадскую OpenText Corporation, говорится в сообщении надзорного органа.
«OpenText Corporation, основанная в 1991 году в Ватерлоо (Канада), тесно сотрудничает с силовыми структурами США, привлекается к информационно-техническому обеспечению развернутой Западом пропагандистской кампании против России», — сказано в сообщении.
Кроме того, OpenText Corporation — подрядчик Пентагона, она поставляет ему «программное обеспечение по разграничению доступа и идентификации пользователей компьютерных сетей». Также компания сотрудничает с украинской стороной: ее подразделение в Великобритании Micro Focus International предоставляет силовым ведомствам Украины «программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре».
OpenText — один из крупнейших мировых производителей софта для организаций для управления информацией. Корпорация представлена примерно в 180 странах мира, в ней 23 тыс. сотрудников. Среди клиентов OpenText — производитель косметики L'Oreal, пивоваренная компания Heineken, оператор связи Vodafone, канадский банк RBC и др. Акции корпорации торгуются на бирже.
7 марта 2022 года OpenText объявила, что прекратила свою деятельность в России и не будет работать в стране до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине и с Москвы не будут сняты санкции.
Читайте РБК в Telegram.
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина
Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов