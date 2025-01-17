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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский присвоил героя Украины проигравшему в рукопашном бою бойцу ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий&nbsp;Масловский
Дмитрий Масловский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины военнослужащему, которого в рукопашном бою победил российский солдат Андрей Григорьев.

«Звание Героя Украины присвоено старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-й отдельной егерской бригады Десантно — штурмовых войск-посмертно», — , написал Зеленский в своем телеграм-канале.

По данным офиса президента Украины, 17 ноября 2024 года украинский военный вступил в бой с пятью российскими военнослужащими недалеко от села Трудовое в Донецкой народной республике. Как утверждается, Масловскому удалось убить четырех солдат, после чего он вступил в рукопашный бой с последним бойцом — военнослужащим из Якутии Андреем Григорьевым.

Офис Зеленского также сообщает, что Масловский участвовал в боевых действиях в Запорожской, Харьковской, Донецкой, а также Белгородской областях.

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Андрей Григорьев

Ранее, 11 января, в Сети набрал популярность видеоролик, снятый в зоне боевых действий, на нем был ножевой бой Григорьева с бойцом вооруженных сил Украины.

После того как видео стало популярным с Григорьевым встретился глава Якутии Айсен Николаев и подарил ему «новый якутский нож». А президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

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политик, президент Украины
25 января 1978 года
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