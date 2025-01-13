Кремль объяснил быстроту присвоения Героя России ефрейтору из Якутии

Ефрейтора из Якутии представили к награде и президент одобрил присвоение ему звания Героя России, сказал Песков. Григорьев одержал победу в ножевом бою с украинцем, отпустил его и был награжден «за мужество и героизм»

Андрей Григорьев (Фото: aisen_nikolaev / Telegram)

Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев, который в ножевом бою одержал победу над украинским военнослужащим, получил звание Героя России по решению президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Журналисты назвали беспрецедентным случай с Григорьевым, который «до дома не успел доехать», а уже вышел указ президента о присвоении звания Героя России. Пескова попросили уточнить, что повлияло на скорое принятие решения о награждении. «Быстро, потому что есть определенный порядок: он был представлен к награде, и президент принял такое решение», — объяснил он.

2 января RT опубликовал кадры рукопашного боя Григорьева с украинским военным, который попросил его дать возможность «спокойно уйти». По данным телеканала, видео снято на камеру украинца осенью 2024 года во время контратаки ВСУ села Трудовое в ДНР. Григорьев отпустил соперника после его просьбы.

Пресс-служба Кремля сообщила о присвоении ефрейтору звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», 10 января. На следующий день о встрече с военнослужащим рассказал губернатор Якутии Айсен Николаев. По его словам, после того боя Григорьев несколько дней «был в тылу врага», где уничтожил несколько украинских солдат, бронетехнику, а также взорвал склад боеприпасов ВСУ. Николаев подарил ему якутский нож.

Григорьев в интервью RT рассказал, что узнал о присвоении звания Героя России из новостей и был удивлен такому быстрому решению.

Герой России — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига. Удостоенным вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда», а на их родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью. Решение о награждении принимает глава государства на основании представления федеральных органов исполнительной власти или предложения комиссии при президенте по государственным наградам.