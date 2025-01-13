Кремль объяснил быстроту присвоения Героя России ефрейтору из Якутии
Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев, который в ножевом бою одержал победу над украинским военнослужащим, получил звание Героя России по решению президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.
Журналисты назвали беспрецедентным случай с Григорьевым, который «до дома не успел доехать», а уже вышел указ президента о присвоении звания Героя России. Пескова попросили уточнить, что повлияло на скорое принятие решения о награждении. «Быстро, потому что есть определенный порядок: он был представлен к награде, и президент принял такое решение», — объяснил он.
2 января RT опубликовал кадры рукопашного боя Григорьева с украинским военным, который попросил его дать возможность «спокойно уйти». По данным телеканала, видео снято на камеру украинца осенью 2024 года во время контратаки ВСУ села Трудовое в ДНР. Григорьев отпустил соперника после его просьбы.
сообщила о присвоении ефрейтору звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», 10 января. На следующий день о встрече с военнослужащим рассказал губернатор Якутии Айсен Николаев. По его словам, после того боя Григорьев несколько дней «был в тылу врага», где уничтожил несколько украинских солдат, бронетехнику, а также взорвал склад боеприпасов ВСУ. Николаев подарил ему якутский нож.
Григорьев в интервью RT рассказал, что узнал о присвоении звания Героя России из новостей и был удивлен такому быстрому решению.
Герой России — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига. Удостоенным вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда», а на их родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью. Решение о награждении принимает глава государства на основании представления федеральных органов исполнительной власти или предложения комиссии при президенте по государственным наградам.
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