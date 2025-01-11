Глава Якутии подарил нож военному, победившему солдата ВСУ в рукопашной
Губернатор Якутии Айсен Николаев встретился с уроженцем республики, участником спецоперации Андреем Григорьевым с позывным «Тута», который победил украинского военнослужащего в рукопашном бою. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
Николаев отметил, что боец прославился после опубликованного в Сети видео, но сам Григорьев никому не рассказывал подробности. Военный после боя еще несколько дней «был в тылу врага», добавил глава Якутии. Там он уничтожил несколько солдат противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов, затем выбрался к российским солдатам.
«Все время службы верным орудием бойца был якутский нож. Тот легендарный нож остался в части у боевых товарищей. От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож», — сказал Николаев.
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«Якутия daily» писала, что бой был заснят на камеру бойца Вооруженных сил Украины, которого одолел Григорьев. Поединок случился в первый день его пребывания в тылу украинцев.
По словам Григорьева, на момент рукопашной схватки он был ранен: одна рука была повреждена полгода назад, другая — недавно. После боя Григорьев подобрал с убитого украинца магазины и рацию, так ему удалось узнать о подкреплении, которое двигалось ему навстречу. «Туте» удалось дать им отпор.
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