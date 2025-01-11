Путин присвоил звание Героя России победившему военного ВСУ в рукопашной

Андрей Григорьев (Фото: aisen_nikolaev / Telegram)

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя страны ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, который в ножевом бою одолел украинского солдата, но откликнулся на просьбу соперника оставить его и «дать уйти спокойно», сообщила пресс-служба Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.

Ранее RT выложил видео с камеры украинского военного, сделанное в селе Трудовое в ДНР. На кадрах видно, что Григорьев одержал победу, а также слышна просьба украинца, после которой ефрейтор встал и ушел.