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Военная операция на Украине ,  
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Путин присвоил звание Героя России победившему военного ВСУ в рукопашной

Путин присвоил звание Героя России бойцу, победившему военного ВСУ в рукопашной
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев (Фото: aisen_nikolaev / Telegram)

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя страны ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, который в ножевом бою одолел украинского солдата, но откликнулся на просьбу соперника оставить его и «дать уйти спокойно», сообщила пресс-служба Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.

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Ранее RT выложил видео с камеры украинского военного, сделанное в селе Трудовое в ДНР. На кадрах видно, что Григорьев одержал победу, а также слышна просьба украинца, после которой ефрейтор встал и ушел.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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