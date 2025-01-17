Захарова описала отказ США купить Бе-200 фразой из русской пословицы

Cамолет-амфибия Бе-200 «Альтаир» (Фото: Global Look Press)

Американские власти отказались закупать российские самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир» для борьбы с пожарами, бушующими в Калифорнии, чтобы

«отморозить уши назло маме». Такое мнение в своем телеграм-канале выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что с 2017 года США и Россия вели переговоры о приобретении российских самолетов для тушения «регулярных быстрораспространяющихся пожаров на Западном побережье». В качестве подтверждения своих слов Захарова привела цитату из журнала «Эксперт», в которой говорится, что в 2018 году на выставке «Гидроавиасалон-2018» между российским ТАНТК им. Г.М. Бериева и американской Seaplane Global Air Services были достигнуты договоренности о поставках десяти самолетов. Однако позднее американская сторона решила закупать версию самолета с украинскими двигателями Д-436ТП производства «Мотор Сич». Однако, по словам Захаровой, украинская сторона отказала в процедуре сертификации двигателей и сделка сорвалась.

Она добавила, что пожарное оборудование американская сторона поставила не в Лос-Анджелес, а на Украину, а Киев, в свою очередь, «заблокировал спасительную для Штатов сделку по самолетам-амфибиям».

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Стихия охватила районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадину, Малибу, после чего огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

В общей сложности пожары охватили площадь более 40 тыс. акров (более 16 тыс. га). По данным CBS, из-за лесных пожаров были эвакуированы более 100 тыс. человек. По последним данным, погибшими числятся 27 человек.

Бе-200ЧС — единственный в мире реактивный самолет-амфибия многоцелевого использования. Выпускается заводом ТАНТК имени Г.М. Бериева в Таганроге. В настоящее время Бе-200ЧС используются для борьбы с лесными пожарами в России и за рубежом, а также для поисково-спасательных операций и перевозки грузов.