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МЧС отправило Бе-200 для тушения пожара в порту Искендерун в Турции

МЧС направило Бе-200 для тушения пожара в турецком порту Искендерун
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

МЧС России направил самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожара в турецкий порт Искендерун по поручению главы ведомства Александра Куренкова, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Самолет-амфибию планируется применить для оказания помощи в тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна», — уточнили в ведомстве.

Ранее газета Türkiye со ссылкой на Минобороны Турции сообщала, что пожар был потушен с помощью вертолетов сухопутных войск и ВВС, однако позже ведомство сообщило в Twitter, что только занялось ликвидацией возгорания.

МЧС отправило Бе-200 для тушения пожара в порту Искендерун в Турции
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Искендерун находится на побережье одноименного залива в Средиземном море, в турецкой провинции Хатай. Это один из крупнейших портов страны, который принимает контейнеровозы, нефтяные танкеры и сухогрузы. Пожар в порту начался днем 6 февраля, после серии землетрясений: на складе загорелись резервуары, обрушилась часть доков. За несколько часов до возгорания Главное управление мореходства Турции сообщало, что порт получил повреждения из-за первого землетрясения, которое произошло в 4:17 магнитудой 7,7. В 13:30 мск начался еще один толчок с той же магнитудой, который затронул соседнюю Сирию и ощущался в других странах.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции составило 5434 человека, еще 31 777 получили ранения.

МЧС отправило Бе-200 для тушения пожара в порту Искендерун в Турции
МЧС отправило Бе-200 для тушения пожара в порту Искендерун в Турции

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