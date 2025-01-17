 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Небензя раскрыл причину переброски резервов ВСУ на курское направление

Небензя: бросая ВСУ под Курск, Киев пытается доказать способность воевать
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинские власти, направляя на курское направление подготовленные на Западе резервы, пытаются доказать, что Украина еще способна к боевому сопротивлению. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

»[Президент Украины Владимир] Зеленский всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Небензя пояснил, что, хотя Вооруженные силы Украины несут потери на восточном фронте, глава государства «бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область, где украинские войска ценой огромных ежедневных потерь пока еще контролируют менее трети захваченной ими в августе прошлого года территории».

Небензя заявил, что «Турецкий поток» атаковали по наводке США и Британии
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

При этом, добавил российский постпред, игнорируется возмущение самих украинцев, которые не желают отправляться на фронт, и понижается призывной возраст.

Упомянутый Небензей закон вводит базовую военную службу вместо срочной, граждане Украины будут проходить ее с 18 лет в течение пяти месяцев в мирное время и трех месяца в военное. Постановка на учет, согласно новому закону, производится в год исполнения призывнику 17 лет в период с 1 января по 31 июля с внесением сведений в единый госреестр призывников. Украинцы, находящиеся за границей, смогут вставать на учет удаленно.

Зеленский ранее рассказал, что в украинской армии 880 тыс. солдат и офицеров и войска рассредоточены на большой территории. На данный момент мобилизации подлежат граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет. Власти США неоднократно призывали снизить этот возраст до 18 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Какие китайские машины ржавеют быстрее всего

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Василий Небензя Украина Курское направление Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
Политика
Хинштейн назвал число пропавших без вести с начала боев в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
Горящие обломки Starship пролетели в небе над США. ВидеоТехнологии и медиа, 09:53
Что пошло не так для Nvidia на выставке CES 2025Pro, 09:47
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
Белоруссия повысит тарифы на прокачку нефти по своей территорииЭкономика, 09:40
Словакия рекордно нарастила импорт газа из России за ноябрь 2024 годаЭкономика, 09:40
Особняк из фильма «Один дома» продали за $5,5 млнОбщество, 09:36
Создатели трека «Сигма Бой» оценили его попадание в чарт BillboardТехнологии и медиа, 09:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Небензя раскрыл причину переброски резервов ВСУ на курское направлениеПолитика, 09:28
СДВГ у руководителей: в чем сила таких людей в бизнесеPro, 09:19
У Пушкинского музея появился новый директорОбщество, 09:18
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 09:09
ВТБ назвал самые частые схемы обмана россиян в новогодние праздникиФинансы, 09:00
Число отравившихся в санатории в Красноярском крае возросло до 33Общество, 08:55
Приговор экс-сотруднику генконсульства США Шонову вступил в силуОбщество, 08:54