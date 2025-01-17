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Украинские власти, направляя на курское направление подготовленные на Западе резервы, пытаются доказать, что Украина еще способна к боевому сопротивлению. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

»[Президент Украины Владимир] Зеленский всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Небензя пояснил, что, хотя Вооруженные силы Украины несут потери на восточном фронте, глава государства «бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область, где украинские войска ценой огромных ежедневных потерь пока еще контролируют менее трети захваченной ими в августе прошлого года территории».

При этом, добавил российский постпред, игнорируется возмущение самих украинцев, которые не желают отправляться на фронт, и понижается призывной возраст.

Упомянутый Небензей закон вводит базовую военную службу вместо срочной, граждане Украины будут проходить ее с 18 лет в течение пяти месяцев в мирное время и трех месяца в военное. Постановка на учет, согласно новому закону, производится в год исполнения призывнику 17 лет в период с 1 января по 31 июля с внесением сведений в единый госреестр призывников. Украинцы, находящиеся за границей, смогут вставать на учет удаленно.

Зеленский ранее рассказал, что в украинской армии 880 тыс. солдат и офицеров и войска рассредоточены на большой территории. На данный момент мобилизации подлежат граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет. Власти США неоднократно призывали снизить этот возраст до 18 лет.