Небензя заявил, что «Турецкий поток» атаковали по наводке США и Британии
У Москвы есть основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» совершена по наводке США и Великобритании, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, эти страны заинтересованы «в подсаживании ЕС» на дорогой сжиженный природный газ из Соединенных штатов.
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