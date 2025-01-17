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Политика ,  
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Небензя заявил, что «Турецкий поток» атаковали по наводке США и Британии

У Москвы есть основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» совершена по наводке США и Великобритании, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, эти страны заинтересованы «в подсаживании ЕС» на дорогой сжиженный природный газ из Соединенных штатов.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

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