Зеленский подписал закон о базовой военной службе вместо срочной
Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Теперь вместо срочной службы молодые люди будут проходить базовую военную службу, а на учет украинских юношей будут ставить с 17 лет онлайн, даже если они находятся за границей. Об этом сообщает издание «Страна».
Закон № 4197-ІХ вводит два новых вида военной подготовки: базовая военная подготовка и базовая военная служба. Подготовка будет проходить в вузах, ее срок в будущем определит правительство Украины. От подготовки будут освобождены те, кто уже прошел ее в других государствах. Перед началом практических занятий поставленные на учет граждане должны будут пройти медицинский осмотр.
Вместо срочной службы вводится базовая военная служба, ее граждане Украины будут проходить с 18 лет, она будет длиться пять месяцев в мирное время и три месяца в военное. Пройти такую службу гражданину необходимо до исполнения ему 25 лет, а прошедшие подготовку юноши не будут подлежать мобилизации.
Также закон определяет новые правила постановки на воинский учет призывников и проведения медицинских осмотров во время базовой общевойсковой подготовки. Постановка на учет производится в год исполнения призывнику 17 лет в период с 1 января по 31 июля с внесением сведений в Единый госреестр призывников. Украинцы, находящиеся за границей, смогут вставать на учет удаленно.
Набор на срочную службу украинские власти отменили в 2022 году, после того как в стране было введено военное положение.
На пресс-конференции в Варшаве Зеленский рассказал о численности украинской армии. По словам президента, в ней 880 тыс. солдат и офицеров, и войска рассредоточены на большой территории. На данный момент мобилизации подлежат граждане Украины возрастом от 25 до 60 лет. Власти США неоднократно призывали снизить возраст мобилизации до 18 лет.
Читайте РБК в Telegram
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V
«Газпром» планирует массовые сокращения
В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов