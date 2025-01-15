Зеленский подписал закон о базовой военной службе вместо срочной

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Теперь вместо срочной службы молодые люди будут проходить базовую военную службу, а на учет украинских юношей будут ставить с 17 лет онлайн, даже если они находятся за границей. Об этом сообщает издание «Страна».

Закон № 4197-ІХ вводит два новых вида военной подготовки: базовая военная подготовка и базовая военная служба. Подготовка будет проходить в вузах, ее срок в будущем определит правительство Украины. От подготовки будут освобождены те, кто уже прошел ее в других государствах. Перед началом практических занятий поставленные на учет граждане должны будут пройти медицинский осмотр.

Вместо срочной службы вводится базовая военная служба, ее граждане Украины будут проходить с 18 лет, она будет длиться пять месяцев в мирное время и три месяца в военное. Пройти такую службу гражданину необходимо до исполнения ему 25 лет, а прошедшие подготовку юноши не будут подлежать мобилизации.

Также закон определяет новые правила постановки на воинский учет призывников и проведения медицинских осмотров во время базовой общевойсковой подготовки. Постановка на учет производится в год исполнения призывнику 17 лет в период с 1 января по 31 июля с внесением сведений в Единый госреестр призывников. Украинцы, находящиеся за границей, смогут вставать на учет удаленно.

Набор на срочную службу украинские власти отменили в 2022 году, после того как в стране было введено военное положение.

На пресс-конференции в Варшаве Зеленский рассказал о численности украинской армии. По словам президента, в ней 880 тыс. солдат и офицеров, и войска рассредоточены на большой территории. На данный момент мобилизации подлежат граждане Украины возрастом от 25 до 60 лет. Власти США неоднократно призывали снизить возраст мобилизации до 18 лет.