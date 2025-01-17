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Война санкций ,  
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В США заявили о рисках из-за запрета России на экспорт урана

Сюжет
Война санкций
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил о риске для ядерной энергетики Соединенных Штатов из-за ограничений России на экспорт обогащенного урана.

«Россия в ноябре прошлого года ограничила экспорт обогащенного урана, создав риск нарушений в ядерной энергетике у нас и наших союзников», — сказал Сингх, приводя примеры воздействия санкций со стороны других государств на уязвимые места Соединенных Штатов (цитата по ТАСС).

По его словам, США необходимо внедрить набор принципов, которые объясняют, почему, как, когда и в какой степени США следует применять ограничительные экономические инструменты.

По данным Bloomberg, Россия поставляла в США примерно 20% обогащенного урана, используемого в качестве топлива для американских АЭС, что делало ее главным иностранным поставщиком для американского рынка. Эти продажи приносили Москве около $1 млрд ежегодно, отмечает агентство. Замена поставок из России может оказаться сложной задачей и сопряжена с риском повышения стоимости топлива примерно на 20% (до более чем $200 за фунт), отмечает агентство.

Россия ограничила экспорт урана в США в ноябре 2024 года. Это стало ответом на введенные США санкции, запрещающие импорт российского урана с отдельными исключениями. Ограничение, введенное Вашингтоном, будет действовать вплоть до 2040 года, но до января 2028 года Минэнерго по согласованию с Госдепом и Минфином сможет выдавать разрешения на закупку урана из России, если нет других источников поставок.

Россия в ответ на санкции ограничила экспорт урана в США
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

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