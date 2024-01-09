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Бастрыкин поручил завести дело против блогера, бросившего в снег ребенка

Глава СК поручил завести дело против бросившего в снег ребенка блогера Косенко
Сергей Косенко
Сергей Косенко (Фото: sergey_kosenko / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против блогера Сергея Косенко по поводу совершения им противоправных действий в отношении новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Как рассказали в ведомстве, Косенко, находясь за рубежом, опубликовал в соцсетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег.

«Следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам», — сообщили в СК. Кроме того, Бастрыкин поручил проверить соблюдение блогером налогового законодательства.

Косенко опубликовал видео в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 7 января. После критики со стороны пользователей блогер написал под видео: «Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать? » Затем он заявил, что в съемках участвовала кукла. Сейчас видео нет на странице Косенко.

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что напишет заявление в Следственный комитет из-за видео Косенко.

«Оправдания, что это на самом деле кукла, не приняты — зрители рассмотрели, как младенец открывает глаза на этих кадрах», — отметила она. Останина назвала поступок блогера «безнравственным». По ее мнению, даже если Косенко бросал куклу с открывающимися глазами, то «очевидно, что он предлагал своим подписчикам людоедскую модель поведения».

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Сергей Косенко — блогер, продающий курсы по заработку и личностному росту. У него почти 7 млн подписчиков в Instagram. Его единственный сын родился в ноябре, мать ребенка — блогер Саша Belair (настоящая фамилия — Белякова).

Теги
Александр Бастрыкин Следственный комитет блогеры уголовное дело
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