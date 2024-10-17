ТАСС узнал, что бросивший младенца в сугроб блогер распродал активы
Блогер Сергей Косенко, бросивший двухмесячного младенца в сугроб и опубликовавший видео броска в соцсетях, продал все свои российские активы перед тем, как покинуть страну, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что на арестованных банковских счетах блогера также нет денег.
13 октября карточка Косенко появилась в базе МВД, блогер находится в розыске. В карточке Косенко не уточняется статья, по которой он разыскивается.
По данным ТАСС, ему вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК) и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК).
В январе 2024 года Косенко опубликовал видео в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с сыном во время отдыха в Куршевеле. На кадрах мужчина бросает в сугроб двухмесячного Лео, одетого в зимний комбинезон. По словам Косенко, он хотел «снять самое популярное видео».
Подписчики раскритиковали видео и его автора и потребовали лишить его родительских прав. После этого Косенко написал под роликом: «Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать?» Позже он заявлял, что при съемке ролика в снег бросали куклу.
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