Финская таможня не стала заводить дело против повредившего кабель судна

Танкер Eagle S (Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters)

Таможенная служба Финляндии не нашла оснований для возбуждения дела в отношении танкера Eagle S, который подозревают в обрыве электрического кабеля Estlink 2 в Финском заливе, сообщает Reuters.

Перевозимые Eagle S бензин и топливо — подсанкционные товары, которые запрещены к ввозу в Финляндию, однако судно вошло в финские территориальные воды по запросу местных властей, поэтому экипаж нельзя считать нарушившим санкции Евросоюза намеренно, уточнили в таможне.

Груз судна пока останется конфискованным. Кроме того, девять членов экипажа задержаны полицией, они проходят подозреваемыми в деле о повреждении подводного кабеля, отмечает издание.

Адвокат Герман Юнгберг, представляющий владельца судна, компанию Caravella LLC FZ из Объединенных Арабских Эмиратов, заявил, что предполагаемое повреждение подводного оборудования произошло за пределами территориальных вод Финляндии, поэтому у Хельсинки не было права на вмешательство.

Танкер Eagle S, который следовал из Петербурга в Египет, был задержан финскими силовиками 26 декабря 2024 года. Корабль заподозрили в том, что он оборвал электрокабель. Следователи обнаружили рядом с разрывом следы якоря танкера, которые тянутся несколько десятков километров. Финская сторона считает Eagle S (ходит под флагом Островов Кука) частью «теневого флота» России по экспорту нефти.

2 января 2025 года финский оператор электросетей Fingrid обратился в суд Хельсинки с просьбой наложить арест на танкер. Как пояснили в организации, арест судна необходим для обеспечения иска оператора из-за ущерба, нанесенного электрокабелю.