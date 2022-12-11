Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Работу сына Байдена Хантера на его выставке оценили в $225 тыс. Бизнес, 05:45
Как сделать корпоративный портал на всю страну РБК и Cloud, 05:22
Президент Кубы принял в Гаване делегацию американских конгрессменов Политика, 04:44
Twitter вернет премиальную подписку 12 декабря Технологии и медиа, 04:44
Глава ВЦИОМ счел временным проявление космополитизма у молодежи Политика, 03:49
В Египте запретили курить кальян в 1 км от мечетей, школ и заправок Общество, 03:10
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Москве возбудили дело против оставившей младенца в подъезде матери Общество, 02:01
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
На севере Сербии прозвучали взрывы и стрельба Политика, 01:35
Стали известны все пары полуфиналов чемпионата мира Спорт, 01:06
Число пострадавших при ударе ВСУ по Мелитополю выросло до 10 Политика, 01:04
Замглавы Европарламента отстранили от работы на фоне дела о коррупции Политика, 00:49
Зеленский заявил о более 1,5 млн человек без света в Одесской области Политика, 00:32
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Бизнес ,  
0 

Работу сына Байдена Хантера на его выставке оценили в $225 тыс.

New York Post: самую дорогую работу на выставке сына Байдена оценили в $225 тыс.

Самая дорогая работа на открывшейся в пятницу выставке картин сына президента США Джо Байдена Хантера «Хайку» оценивается в $225 тыс. (более 14 млн руб.), и в ней уже заинтересованы два покупателя, передает The New York Post. Подробности о потенциальных покупателях сотрудник галереи Жоржа Берже в квартале Сохо в Нью-Йорке, где проходит выставка, сообщить отказался.

Как отмечает издание, картина без названия «продается по цене дома». Полотно размером 57 на 98 дюймов (примерно 145 на 249 см) выполнено в абстрактном стиле: на нем представлены похожие на ветки деревьев с листьями и цветами изображения на горчично-желтом фоне.

Это уже вторая персональная выставка Байдена-младшего — предыдущая состоялась в октябре прошлого года — но на этот раз она открыта для посещения. В прошлом году попасть на выставку можно было только по приглашению.

Тогда стоимость картин варьировалась от $75 тыс. за работы на бумаге до $500 тыс. за большие полотна. Какие работы были проданы, а также имена покупателей, галерея раскрывать отказалась. По мнению владельца галереи Жоржа Берже, на этой выставке представлены «гораздо более сильные работы», чем на прошлой.

В начале декабря американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск разместил в своем профиле ссылку на внутренние документы соцсети, которые опубликовал журналист Мэтт Тэйбби. Они в том числе содержали информацию об истории с ноутбуком Хантера Байдена. Маск отметил, что часть фактов прошли перед публикацией двойную проверку.

По словам журналиста, в соцсети с каждым годом росло число барьеров для распространения информации, в частности, «по распоряжению политической партии» удаляли публикации как обычных пользователей, так и знаменитостей.

Читайте на РБК Pro
Кошмар перед Рождеством: почему погибает крупнейший в мире ретейлер Sears
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Защита от кражи и время в долг: самая яркая история успеха в Африке
Почему ходить на прогулки зимой может быть полезнее, чем летом

Поэтому, когда в октябре 2020-го появилась публикация New York Post о секретных электронных письмах, полученных с забытого в ремонте ноутбука Хантера Байдена, Twitter «принял чрезвычайные меры, чтобы скрыть [эту] историю».

В частности, соцсеть удаляла ссылки на нее, размещала предупреждения об их «небезопасности» и заблокировала их передачу напрямую через личные сообщения. Удаление истории объяснили тем, что она нарушала политику в отношении «взломанных материалов».

В публикации New York Post говорилось, что Хантер Байден познакомил своего отца, тогда вице-президента США, с топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, а через год Джо Байден оказал давление на властей Украины, чтобы те вмешались в расследование деятельности компании и уволили генпрокурора. Сам Хантер был членом совета директоров Burisma.

Байден-старший утверждал, что «никогда не говорил с сыном о его зарубежных деловых отношениях». После публикации его соперник Дональд Трамп обвинил нынешнего президента США во лжи из-за этих слов.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Хантер Байден Выставка
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Маск раскрыл часть документов по сокрытию Twitter статьи о сыне Байдена
Политика
Сын Байдена отказался считать ошибкой вхождение в правление Burisma
Политика
В Белом доме опровергли данные о «неэтичных» сделках сына Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter