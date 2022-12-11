Работу сына Байдена Хантера на его выставке оценили в $225 тыс.

Самая дорогая работа на открывшейся в пятницу выставке картин сына президента США Джо Байдена Хантера «Хайку» оценивается в $225 тыс. (более 14 млн руб.), и в ней уже заинтересованы два покупателя, передает The New York Post. Подробности о потенциальных покупателях сотрудник галереи Жоржа Берже в квартале Сохо в Нью-Йорке, где проходит выставка, сообщить отказался.

Как отмечает издание, картина без названия «продается по цене дома». Полотно размером 57 на 98 дюймов (примерно 145 на 249 см) выполнено в абстрактном стиле: на нем представлены похожие на ветки деревьев с листьями и цветами изображения на горчично-желтом фоне.

Это уже вторая персональная выставка Байдена-младшего — предыдущая состоялась в октябре прошлого года — но на этот раз она открыта для посещения. В прошлом году попасть на выставку можно было только по приглашению.

Тогда стоимость картин варьировалась от $75 тыс. за работы на бумаге до $500 тыс. за большие полотна. Какие работы были проданы, а также имена покупателей, галерея раскрывать отказалась. По мнению владельца галереи Жоржа Берже, на этой выставке представлены «гораздо более сильные работы», чем на прошлой.

В начале декабря американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск разместил в своем профиле ссылку на внутренние документы соцсети, которые опубликовал журналист Мэтт Тэйбби. Они в том числе содержали информацию об истории с ноутбуком Хантера Байдена. Маск отметил, что часть фактов прошли перед публикацией двойную проверку.

По словам журналиста, в соцсети с каждым годом росло число барьеров для распространения информации, в частности, «по распоряжению политической партии» удаляли публикации как обычных пользователей, так и знаменитостей.

Поэтому, когда в октябре 2020-го появилась публикация New York Post о секретных электронных письмах, полученных с забытого в ремонте ноутбука Хантера Байдена, Twitter «принял чрезвычайные меры, чтобы скрыть [эту] историю».

В частности, соцсеть удаляла ссылки на нее, размещала предупреждения об их «небезопасности» и заблокировала их передачу напрямую через личные сообщения. Удаление истории объяснили тем, что она нарушала политику в отношении «взломанных материалов».

В публикации New York Post говорилось, что Хантер Байден познакомил своего отца, тогда вице-президента США, с топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским, а через год Джо Байден оказал давление на властей Украины, чтобы те вмешались в расследование деятельности компании и уволили генпрокурора. Сам Хантер был членом совета директоров Burisma.

Байден-старший утверждал, что «никогда не говорил с сыном о его зарубежных деловых отношениях». После публикации его соперник Дональд Трамп обвинил нынешнего президента США во лжи из-за этих слов.