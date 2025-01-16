Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Ксении Собчак

Ксения Собчак (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Вдова пациента клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique, умершего при операции по уменьшению желудка, подала судебный иск о защите чести и достоинства к журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кунцевского суда Москвы.

В феврале 2024 года операцию 36-летнему пациенту сделал пластический хирург Илья Елагин, а другой хирург Тамерлан Кадзаев ему ассистировал, сделали вывод следователи.

На следующий день после выписки 36-летний пациент почувствовал себя плохо и повторно обратился в клинику, где ему провели повторную операцию. Однако его состояние снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и умер. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В ходе следствия было установлено, что Илья Елагин оперировал впоследствии умершего пациента. Обоим предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Медиков задержали в мае 2024 года. Сейчас оба находятся под домашним арестом.

По версии следствия, хирурги не желали наступления трагических последствий, но «безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи» и «хотели уменьшить объем работы», в результате чего пациент умер. В медицинскую карту были внесены изменения для сокрытия следов некачественной и небезопасной медицинской помощи, указали следователи. Свою вину Елагин отрицает. Он заявил, что пациент «мог не соблюдать предписаний врачей».

В свою очередь, супруга умершего пациента заявила в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией), что в СМИ распространили недостоверную информацию о том, что судмедэкспертиза, проведенная по уголовному делу, установила отсутствие вины врачей. По словам женщины, распространенные в СМИ результаты судмедэкспертизы были подделаны.



«По данному делу судебная экспертиза назначена лишь недавно, и ее результаты еще неизвестны. Вопросы в подобной формулировке, как указывается в скриншотах, распространенных в СМИ, перед судебно-медицинскими экспертами не ставились», — отметила супруга пациента. Вдова пациента намерена подать иски ко всем СМИ, которые распространили скриншоты.

Ранее на канале Ксении Собчак в YouTube был размещен видеоролик, в котором эксперты-медики рассказывали о бариатрической операции (по уменьшению желудка). Кроме того, они подробно обсуждали операцию умершего и действия хирурга. SHOT и Mash писали, что умершим пациентом был бизнесмен Петр Гаврилов, ему сделали операцию по шунтированию желудка.РБК обратился за комментарием в Кунцевский суд Москвы и к Ксении Собчак.