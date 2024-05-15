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Следствие попросило арестовать врачей клиники Хайдарова в Москве

Двум пластическим хирургам клиники Тимура Хайдарова предъявили обвинения
Фото: СК России
Фото: СК России

Следователи предъявили обвинения двум врачам пластической хирургии московской клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова и будут просить арестовать их, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета в телеграм-канале.

Речь идет о 45-летнем заведующем хирургического отделения клиники IQ Plastique и 28-летнем враче-хирурге той же клиники. С ними провели следственные действия, в том числе допросы и очные ставки, отметили в СК.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы», — говорится в сообщении.

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Фото:drkhidarov.ru

14 мая оба врача IQ Plastique были задержаны в рамках уголовного дела из-за смерти пациента. Представитель клиники сообщил телеграм-каналу Shot, что задержанными оказались Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. Кроме того, суд приостановил деятельность клиники на 90 суток.

В феврале текущего года врачи клиники Тимура Хайдарова прооперировали 36-летнего мужчину, который после выписки почувствовал себя плохо. Пациенту провели повторную операцию, затем его госпитализировали в другое медучреждение, где он впал в кому и умер.

SHOT и Mash писали, что умершим пациентом был бизнесмен Петр Гаврилов, ему сделали операцию по шунтированию желудка. После его смерти были заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем смерть, — п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса.

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Теги
Врачи пластическая хирургия хирург частные клиники Москва

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