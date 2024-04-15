В клинике пластического хирурга Хайдарова провели обыски
Следственный комитет провел обыски у руководства и врачей клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова по делу о смерти пациента после операции, сообщает ведомство в телеграм-канале. Следователи также приостановили оказание ряда услуг в этой клиники и опечатали операционные.
Против IQ Plastique расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть). 16 февраля в этой клинике прооперировали 36-летнего мужчину, который после выписки почувствовал себя плохо. Ему провели повторную операцию, но состояние пациента продолжило ухудшаться. Его госпитализировали в другое медучреждение, где он впал в кому и вскоре умер.
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