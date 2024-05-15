СК: двух пластических хирургов в Москве задержали по делу о смерти пациента

Врачей клиники Хайдарова в Москве задержали по делу о смерти пациента

Двух врачей клиники пластической хирургии в клинике пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова задержали в рамках уголовного дела из-за смерти пациента, сообщили в пресс-службе СК по Москве.

В ведомстве уточнили, что речь идет о 45-летнем заведующим хирургическим отделением клиники и 28-летнем враче-хирурге. По месту их проживания провели обыски.

По требованию Росздравнадзора суд приостановил деятельность клиники на 90 суток, добавили в СК.

Представитель IQ Plastique заявил телеграм-каналу Shot, что задержанными были Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. По его словам, для следственных действий нет законных оснований.

16 февраля в клинике IQ Plastique прооперировали 36-летнего мужчину, который после выписки почувствовал себя плохо. Пациент повторно обратился к Хайдарову, его снова прооперировали. Состояние мужчины продолжило ухудшаться, его госпитализировали в другое медучреждение, где он впал в кому и умер.

SHOT и Mash писали, что умершим пациентом был бизнесмен Петр Гаврилов, ему сделали операцию по шунтированию желудка.

Следователи возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть. 15 апреля в IQ Plastique провели обыски.