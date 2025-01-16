В Госдепе сочли, что Украина не возобновит транзит газа из России
Украина больше не возобновит транзит газа из России через свою территорию, такое мнение высказал помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт на семинаре в Атлантическом совете.
«То, что произошло 1 января, стало настоящим историческим поворотным моментом, я думаю, для Европы и особенно для украинцев. Президент [Украины Владимир] Зеленский отметил, что 25 лет назад через Украину на европейские рынки проходило 130 млрд куб. м газа в год, сегодня эта цифра равна нулю. <...> Россия потеряла свой традиционно самый важный энергетический рынок. И я убежден, что пути назад нет», — сказал Пайетт.
По словам дипломата, прекращение зависимости Европы от российских энергоносителей и рост американской отрасли сжиженного природного газа стали одними из важнейших изменений, произошедших в мировой энергетике за последние годы. Пайетт подчеркнул, что США «решительно поддерживают цель» Брюсселя к 2027 году отказаться от российских энергоносителей.
1 января истек контракт «Газпрома» на транзит газа в европейские страны через Украину, единственным маршрутом транзита остался путь через Турцию.
Bloomberg в начале месяца писал, что из-за холодов Европа этой зимой расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет: в 2024 году в это же время хранилища были заполнены на 86%, а сейчас — лишь на 70%
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