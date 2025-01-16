В Госдепе сочли, что Украина не возобновит транзит газа из России

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина больше не возобновит транзит газа из России через свою территорию, такое мнение высказал помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт на семинаре в Атлантическом совете.

«То, что произошло 1 января, стало настоящим историческим поворотным моментом, я думаю, для Европы и особенно для украинцев. Президент [Украины Владимир] Зеленский отметил, что 25 лет назад через Украину на европейские рынки проходило 130 млрд куб. м газа в год, сегодня эта цифра равна нулю. <...> Россия потеряла свой традиционно самый важный энергетический рынок. И я убежден, что пути назад нет», — сказал Пайетт.

По словам дипломата, прекращение зависимости Европы от российских энергоносителей и рост американской отрасли сжиженного природного газа стали одними из важнейших изменений, произошедших в мировой энергетике за последние годы. Пайетт подчеркнул, что США «решительно поддерживают цель» Брюсселя к 2027 году отказаться от российских энергоносителей.

1 января истек контракт «Газпрома» на транзит газа в европейские страны через Украину, единственным маршрутом транзита остался путь через Турцию.

Bloomberg в начале месяца писал, что из-за холодов Европа этой зимой расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет: в 2024 году в это же время хранилища были заполнены на 86%, а сейчас — лишь на 70%