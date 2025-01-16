«Коммерсантъ» сообщил о схеме закупок газа для Приднестровья через Европу

Газ для Приднестровья может закупаться на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника, расходы предполагается покрывать из российского бюджета, пишет «Ъ»

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Россия и Приднестровье рассматривают возможность поставок газа путем закупок на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника, расходы предполагается покрывать из российского бюджета, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о закупках около 3 млн куб. м в сутки с января по апрель. Этого объема должно хватить для покрытия внутреннего потребления в регионе, но не для того, чтобы экспортировать электроэнергию на правый берег, отмечает издание.

По словам собеседников газеты, предполагается, что поставки «Тираспольтрансгазу» будет осуществлять компания Natural Gaz D.C., а не «Молдовагаз», который обладает монополией на поставки в республику. Эту информацию молдавскому порталу NewsMaker подтвердил совладелец Natural Gaz D.C. Аркадий Викол. Компания заключила рамочный контракт на поставку 2–3 млн куб. м газа в сутки с «Тираспольтрансгазом», рассказал он. «Мы не поставляем российский газ и не покупаем российский газ. Мы покупаем газ в Европе и поставляем конечным потребителям. Если Тирасполь выразит желание с нами работать, этот газ будет куплен на европейских площадках и поставлен Тирасполю. Он предусматривает оплату газа и оплату НДС на импорт газа в Молдове», — пояснил Викол.

В Минфине переадресовали вопросы издания в Минэнерго, где от комментариев отказались.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о планах Кишинева установить полный контроль над компанией «Молдовагаз», 50% в которой принадлежат «Газпрому». «Речь идет о возврате активов Молдавии, которые были захвачены, в том числе мошенническим путем, из различных секторов, особенно из энергетического. К ним относятся «Молдовагаз» и Молдавская ГРЭС в Кучургане — активы, которые были захвачены Россией», — сказал Речан. Молдавская ГРЭС управляется «Интер РАО».

И.о. главы «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания не получала уведомлений о возобновлении поставок из России в Приднестровье. По его словам, «никто другой, кроме «Молдовагаза», не может поставлять газ в регион.

Президент Молдавии Майя Санду исключила препятствия со стороны Кишинева для поиска решений энергетического кризиса в Приднестровье. «Мы позволяем, чтобы газ доходил до Приднестровья, потому что хотим, чтобы гуманитарный кризис закончился как можно быстрее», — подчеркнула она.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев называл наиболее подходящим вариантом поставки газа по «Турецкому потоку». По его словам, Тирасполь по-прежнему считает Москву основным поставщиком и может получать российский газ через Турцию и Балканы. Москва и Кишинев рассматривали как один из вариантов реверс по Трансбалканскому газопроводу, который проходит в том числе через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия обеспечит республику «гуманитарным газом».

В январе в Приднестровье начались отключения электричества и отопления. Энергетический кризис возник после того, как «Газпром» остановил поставки газа в регион из-за непогашенной задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивала долг в $709 млн, Кишинев по итогам своего аудита признал наличие задолженности в $8,6 млн. Российский газ транспортировался через Украину, но с 1 января 2025 года контракт на транзит истек, поставки прекратились.