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Военная операция на Украине ,  
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Трассу на украинско-белорусской границе завалили валунами

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Эдуард Корниенко / URA.ru / ТАСС
Фото: Эдуард Корниенко / URA.ru / ТАСС

Автодорогу, которая cвязывает Украину и Белоруссию, на границе двух государств перегородили большими камнями. Об этом сообщает издание «Страна», которое опубликовало видео в телеграм-канале.

На кадрах заметно, что, кроме больших валунов, дорогу с украинской стороны перекрыли противотанковыми ежами, сигнальными столбами и завалили строительным мусором. Кроме того, вдоль трассы тянутся ограждения из колючей проволоки.

Спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в начале января заявил, что Украина возводит на границе с Белоруссией фортификационные укрепления, опорные пункты и другие военные сооружения.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

В сентябре 2024 года госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что около 14 тыс. украинских военных находятся близ границы с Белоруссией. По словам Вольфовича, группировка располагается там уже два года.

Ранее в августе того же года белорусский президент Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях после уничтожения дронов над территорией страны. Он обвинил Украину в нарушении воздушного пространства республики и предупредил, что «без ответа любые провокации не останутся».

Всего за 2024 год было зафиксировано около 40 провокаций, заявил Вольфович. Они были связаны, в частности, с заходом на территорию Белоруссии, порчей пограничных знаков и вывешиванием баннеров, отмечал он.

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