В Совбезе Белоруссии заявили о 14 тыс. украинских военных вблизи границы

Близ украинско-белорусской границы со стороны Украины находятся военные этой страны численностью около 14 тыс. человек, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу ОНТ.

«На территории Украины рядом с нашими границами находится группировка Вооруженных Сил других структур, военизированных структур Украины — около 14 тыс. военнослужащих», — сказал он.

По словам Вольфовича, группировка располагается у границ уже два года.

Он подчеркнул, что численность белорусской группировки в приграничных районах «в разы меньше» той, которая находится на Украине. По его словам она насчитывает 4 тыс. военнослужащих Белоруссии.

В конце августа Киев заявил, что Минск «под видом учений» сосредоточил значительное количество войск в Гомельской области близ границы, и призвал отвести их. Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз заявил тогда, что Минск «ни в каком виде» не получал от Киева официальных обращений.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях после уничтожения дронов над территорией страны. Он обвинил Украину в нарушении воздушного пространства республики и предупредил, что «без ответа любые провокации не останутся».