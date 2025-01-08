На Украине заявили об укреплении границы с Белоруссией

Украина считает белорусское направление «угрожающим» и усиливает его: там возводят инженерные укрепления, роют окопы и траншеи и т. д. Лукашенко днем ранее говорил о попытках Украины втянуть Белоруссию в военные действия

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Украина возводит на границе с Белоруссией фортификационные укрепления, опорные пункты и другие военные сооружения, сообщил в эфире телемарафона спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает «Главред».

«Активно мы уделяем внимание и границе с Белоруссией, ведь это направление для нас является угрожающим. На этом участке, помимо инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов, чтобы наши воины, находящиеся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая будет происходить повторно с территории Белоруссии», — заявил Демченко.

В связи с тем, что белорусское Минобороны объявило проведение с 8 по 31 января «под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета <...> учебного сбора с военнообязанными территориальных войск», Киев не видит угрозы со стороны соседней страны, сообщил Демченко. Также не фиксируется сосредоточение у границы с Украиной ударных сил, уточнил он.

6 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко позвонил ему в первый или второй день российской военной операции и извинился. «Он сказал: «Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин». Это его слова, у меня есть свидетели», — пересказал диалог украинский президент.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в разговоре с РБК заявила, что белорусский президент не просил прощения у Зеленского, поскольку Минску «не за что» извиняться. Она также напомнила, что Украина первой ввела санкции против Белоруссии, «побежав даже впереди Америки и всего Запада».

Лукашенко 7 января заявил, что Киев под давлением Запада пытается втянуть Белоруссию в военный конфликт. Он отметил, что вокруг Белоруссии растет сильное напряжение, «фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее», тогда как сама страна, по словам президента, сохраняет нейтралитет. Он подчеркнул, что, в случае если Белоруссия будет втянута в военные действия Украины и России, она может не выдержать, как государство.