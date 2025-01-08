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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили об укреплении границы с Белоруссией

Госпогранслужба Украины заявила об укреплении границы с Белоруссией из-за угроз
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина считает белорусское направление «угрожающим» и усиливает его: там возводят инженерные укрепления, роют окопы и траншеи и т. д. Лукашенко днем ранее говорил о попытках Украины втянуть Белоруссию в военные действия
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украина возводит на границе с Белоруссией фортификационные укрепления, опорные пункты и другие военные сооружения, сообщил в эфире телемарафона спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает «Главред».

«Активно мы уделяем внимание и границе с Белоруссией, ведь это направление для нас является угрожающим. На этом участке, помимо инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов, чтобы наши воины, находящиеся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая будет происходить повторно с территории Белоруссии», — заявил Демченко.

В связи с тем, что белорусское Минобороны объявило проведение с 8 по 31 января «под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета <...> учебного сбора с военнообязанными территориальных войск», Киев не видит угрозы со стороны соседней страны, сообщил Демченко. Также не фиксируется сосредоточение у границы с Украиной ударных сил, уточнил он.

Лукашенко заявил, что Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну
Политика
Александр Лукашенко

6 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко позвонил ему в первый или второй день российской военной операции и извинился. «Он сказал: «Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин». Это его слова, у меня есть свидетели», — пересказал диалог украинский президент.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в разговоре с РБК заявила, что белорусский президент не просил прощения у Зеленского, поскольку Минску «не за что» извиняться. Она также напомнила, что Украина первой ввела санкции против Белоруссии, «побежав даже впереди Америки и всего Запада».

Лукашенко 7 января заявил, что Киев под давлением Запада пытается втянуть Белоруссию в военный конфликт. Он отметил, что вокруг Белоруссии растет сильное напряжение, «фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее», тогда как сама страна, по словам президента, сохраняет нейтралитет. Он подчеркнул, что, в случае если Белоруссия будет втянута в военные действия Украины и России, она может не выдержать, как государство.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Белоруссия границы
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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