ЦАХАЛ объявила о подготовке к приему освобожденных из Газы заложников
Армия Израиля официально заявила о подготовке к приему освобождаемых из сектора Газа заложников, назвав операцию «Крылья свободы», сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Х (бывший Twitter).
В этот же день правительство Израиля сообщило о достижении прогресса в переговорах об освобождении заложников, захваченных группировкой ХАМАС. По данным CNN, в соответствии с соглашением, которое на тот момент еще не было объявлено, ХАМАС и связанные с ним группировки боевиков должны освободить 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года.
По данным Reuters, это будут женщины, дети и мужчины старше 50 лет. Взамен Израиль освободит сотни палестинских заключенных. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.
В первый этап соглашения войдут шестинедельное прекращение огня и возвращение заложников, а во второй — освобождение оставшихся заложников и полный выход израильской армии из Газы.
Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что стороны израильско-палестинского конфликта достигли соглашения о сделке, заложники, захваченные группировкой ХАМАС, скоро будут освобождены.
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