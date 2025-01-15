ЦАХАЛ объявила о подготовке к приему освобожденных из Газы заложников

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Армия Израиля официально заявила о подготовке к приему освобождаемых из сектора Газа заложников, назвав операцию «Крылья свободы», сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Х (бывший Twitter).

В этот же день правительство Израиля сообщило о достижении прогресса в переговорах об освобождении заложников, захваченных группировкой ХАМАС. По данным CNN, в соответствии с соглашением, которое на тот момент еще не было объявлено, ХАМАС и связанные с ним группировки боевиков должны освободить 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года.

По данным Reuters, это будут женщины, дети и мужчины старше 50 лет. Взамен Израиль освободит сотни палестинских заключенных. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

В первый этап соглашения войдут шестинедельное прекращение огня и возвращение заложников, а во второй — освобождение оставшихся заложников и полный выход израильской армии из Газы.

Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что стороны израильско-палестинского конфликта достигли соглашения о сделке, заложники, захваченные группировкой ХАМАС, скоро будут освобождены.