SCMP узнал об отказе дочери Трампа и ее мужа переехать в Белый дом

Иванка Трамп и Джаред Кушнер (Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, пользовавшиеся широким влиянием в первый президентский срок Дональда Трампа, заявили, что на втором сроке не будут занимать официальные посты и останутся в своем доме в Майами, сообщает издание SCMP со ссылкой на информированные источники.

В первый президентский срок Трампа Кушнер был старшим советником президента. Супружеская пара имела практически неограниченный доступ к главе государства и занималась широким кругом вопросов, включая ближневосточные мирные переговоры и разработку вакцины против COVID-19.

Иванка Трамп отказалась от участия в политике и предпочла уделить время семье и воспитанию троих детей, желая поддерживать отца в роли дочери, а не советника. Сыновья Трампа — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп — также не будут занимать официальные посты, сосредоточившись на бизнесе и новых проектах, утверждает SCMP.

Кушнер, управляющий частной инвестиционной компанией с ближневосточными вложениями, сосредоточен на бизнесе, но продолжает консультировать Трампа по ближневосточной стратегии, помогая в подборе кадров и консультируя членов кабинета президента США в процессе перехода власти, отмечает издание.

Некоторые демократы и республиканцы выразили свою озабоченность инвестициями из Ближнего Востока в компанию Кушнера. Супруг Иванки Трамп, в свою очередь, отвергает обвинения, называя их политически мотивированными.

Также источник издания утверждает, что Кушнер оказывает активное содействие Стиву Виткоффу, специальному посланнику Трампа на Ближнем Востоке в разработке стратегий по данному направлению. Дональд Трамп намерен продолжить расширение «Соглашений Авраама» и добиться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, где Кушнер, вероятно, сохранит ключевую закулисную роль.

«Соглашения Авраама» были подписаны в сентябре 2020 года в Вашингтоне. Они закрепили нормализацию отношений между Израилем, Бахрейном и ОАЭ. Название соглашений отсылает к Аврааму, которого считают духовным предком представителей ислама, христианства и иудаизма.

Конгрессмен от Республиканской партии Клаудия Тенни выдвинула его кандидатуру на Нобелевскую премию и заявила, что Трамп сыграл ключевую роль в заключении «Соглашений Авраама» — первых мирных договоренностей на Ближнем Востоке за последние три десятилетия.