Иванка Трамп заявила, что ненавидит политику

Иванка Трамп (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Старшая дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что «ненавидит политику», передает The Independent.

«Я люблю правила и влияние. Я ненавижу политику, и к сожалению, эти две вещи неразделимы», — сказала она.

По словам Иванки, в этом мире «есть тьма», которую она не хочет впускать в свой мир.

Во время первой избирательной кампании Трампа в 2016 году Иванка часто выступала на мероприятиях и митингах в поддержку отца, а после его победы на выборах работала в администрации США советником президента на общественных началах. По признанию дочери республиканца, в то время ее «роль» была «совсем иной». «Мы были как пионеры. Никто толком не знал, что делать с ним как с политической фигурой. Теперь вокруг так много людей», — сказала Иванка в новом интервью.

Работа дочери Трампа в администрации вызывала критику в СМИ. В частности, журналисты писали, что та принимала участие в обсуждении решений в области безопасности и повлияла на президента при принятии решения об ударе по Сирии.

В 2022 году Иванка Трамп отказалась принимать участие в новой президентской избирательной кампании отца. Она заявила, что отдала приоритет семейной жизни, но продолжит поддерживать республиканца вне политической арены.

Сейчас женщина ждет возможности приехать к Трампу в качестве дочери, «чтобы отвлечь его от забот, посмотреть с ним фильм или спортивный матч».

В декабре 2024 года Трамп назначил в свою администрацию мужей дочерей Иванки и Тиффани — Чарльза Кушнера и Массада Булоса на посты посла во Франции и старшего советника по Ближнему Востоку соответственно.