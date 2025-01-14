Иванка Трамп заявила, что ненавидит политику
Старшая дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что «ненавидит политику», передает The Independent.
«Я люблю правила и влияние. Я ненавижу политику, и к сожалению, эти две вещи неразделимы», — сказала она.
По словам Иванки, в этом мире «есть тьма», которую она не хочет впускать в свой мир.
Во время первой избирательной кампании Трампа в 2016 году Иванка часто выступала на мероприятиях и митингах в поддержку отца, а после его победы на выборах работала в администрации США советником президента на общественных началах. По признанию дочери республиканца, в то время ее «роль» была «совсем иной». «Мы были как пионеры. Никто толком не знал, что делать с ним как с политической фигурой. Теперь вокруг так много людей», — сказала Иванка в новом интервью.
Работа дочери Трампа в администрации вызывала критику в СМИ. В частности, журналисты писали, что та принимала участие в обсуждении решений в области безопасности и повлияла на президента при принятии решения об ударе по Сирии.
В 2022 году Иванка Трамп отказалась принимать участие в новой президентской избирательной кампании отца. Она заявила, что отдала приоритет семейной жизни, но продолжит поддерживать республиканца вне политической арены.
Сейчас женщина ждет возможности приехать к Трампу в качестве дочери, «чтобы отвлечь его от забот, посмотреть с ним фильм или спортивный матч».
В декабре 2024 года Трамп назначил в свою администрацию мужей дочерей Иванки и Тиффани — Чарльза Кушнера и Массада Булоса на посты посла во Франции и старшего советника по Ближнему Востоку соответственно.
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