Фицо предложил наказание для школьника, не пожавшего руку президенту

Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Школьнику с символикой Украины, который отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини, нужно дать пощечину, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая в России признана экстремистской и запрещена).

В понедельник, 13 января, 19-летний старшеклассник Симон Оманик пришел на церемонию награждения победителей олимпиад в Словакии с прикрепленной лентой в цветах украинского флага и отказался пожимать руку президенту. По словам Оманика, у него есть «личные и политические проблемы с президентом Пеллегрини». Он обвинил президента в незаконном получении власти, «популистских обещаниях» и мошенничестве.

Поступок школьника вызвал критику со стороны правительства, в том числе министра образования Томаша Друкера. Он подчеркнул, что проявлять взаимное уважение нужно независимо от убеждений. Об этом же заявил и сам Пеллегрини, хотя добавил, что уважает решение ученика не жать ему руку.

В ответ на действия подростка Фицо написал, что «кое-кто нуждается в пощечинах». Он задался вопросом, чему молодого человека научили его родители. В аналогичной ситуации, заявил премьер, он бы отобрал награду на глазах журналистов и отправил бы ученика «туда, где ему место».

«Президент допустил ошибку, когда сказал, что уважает ученика. Здесь нечего уважать», — написал премьер.

15 января словацкая оппозиция внесла в парламент предложение созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо. По словам главы проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка, «Фицо покинул Словакию» и, вместо того чтобы заниматься делами страны, «летает по миру, кланяется диктаторам и наслаждается роскошью где-нибудь во Вьетнаме».