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Политика ,  
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Оппозиция Словакии предложила созвать заседание по вотуму недоверия Фицо

Роберт&nbsp;Фицо
Роберт Фицо (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Словацкая оппозиция внесла в парламент предложение созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо. Об этом заявил от имени всех представленных в парламенте Словакии оппозиционных партий глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.

«Мы подаем подписи для созыва внеочередного заседания, где мы будем дискутировать, а после этого намереваемся выразить вотум недоверия правительству», — сказал он в трансляции партии Sloboda a Solidarita (SaS, «Свобода и солидарность») в социальной сети Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая в России признана экстремистской и запрещена).

Накануне Шимечка заявил, что оппозиция внесет в парламент предложение о вотуме недоверия президенту в ближайшие дни. По его словам, «Фицо покинул Словакию» и, вместо того чтобы заниматься делами страны, «летает по миру, кланяется диктаторам и наслаждается роскошью где-нибудь во Вьетнаме».

Оппозиция предложит вотум недоверия «кланяющемуся диктаторам» Фицо
Политика
Роберт Фицо

Ранее в декабре 2024 года Фицо провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Лидеры стран обсуждали транзит газа через Украину. Контракт на поставки газа между Украиной и «Газпромом» завершился 1 января, продлевать соглашение Киев не намерен. Фицо отмечал, что из-за действий Украины Словакию ждет «газовый кризис».

В то же время, по словам вице-спикера парламента Словакии, Фицо не поедет в Киев 17 января по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, чтобы обсудить с ним транзит газа.

По данным с сайта Кремля, последний раз Фицо был в России в 2016 году, в предыдущий премьерский срок. Тогда же была его последняя личная встреча с Путиным. В будущем году словацкий премьер обещал приехать в Россию на празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Роберт Фицо Словакия вотум недоверия оппозиция
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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