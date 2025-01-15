Оппозиция Словакии предложила созвать заседание по вотуму недоверия Фицо
Словацкая оппозиция внесла в парламент предложение созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо. Об этом заявил от имени всех представленных в парламенте Словакии оппозиционных партий глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.
«Мы подаем подписи для созыва внеочередного заседания, где мы будем дискутировать, а после этого намереваемся выразить вотум недоверия правительству», — сказал он в трансляции партии Sloboda a Solidarita (SaS, «Свобода и солидарность») в социальной сети Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая в России признана экстремистской и запрещена).
Накануне Шимечка заявил, что оппозиция внесет в парламент предложение о вотуме недоверия президенту в ближайшие дни. По его словам, «Фицо покинул Словакию» и, вместо того чтобы заниматься делами страны, «летает по миру, кланяется диктаторам и наслаждается роскошью где-нибудь во Вьетнаме».
Ранее в декабре 2024 года Фицо провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Лидеры стран обсуждали транзит газа через Украину. Контракт на поставки газа между Украиной и «Газпромом» завершился 1 января, продлевать соглашение Киев не намерен. Фицо отмечал, что из-за действий Украины Словакию ждет «газовый кризис».
В то же время, по словам вице-спикера парламента Словакии, Фицо не поедет в Киев 17 января по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, чтобы обсудить с ним транзит газа.
По данным с сайта Кремля, последний раз Фицо был в России в 2016 году, в предыдущий премьерский срок. Тогда же была его последняя личная встреча с Путиным. В будущем году словацкий премьер обещал приехать в Россию на празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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