МВД объявило в розыск блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в снег
Блогер Сергей Косенко, в январе бросивший младенца в снег, находится в розыске по статье УК, следует из базы МВД.
В карточке Косенко не уточняется статья, по которой он разыскивается. Местом его рождения указан город Кечкемет в Венгрии.
ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что против блогера возбуждено дело по двум статьям. По данным ТАСС, ему вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК) и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 111 УК).
«Косенко Сергей Сергеевич в январе 2024 года, снимая видеоконтент для своих соцсетей, с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам», — сказал собеседник агентства. Блогеру грозит до десяти лет лишения свободы.
РБК обратился за комментарием в Следственный комитет и к Сергею Косенко.
В январе Косенко опубликовал видео в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с сыном во время отдыха в Куршевеле. На кадрах мужчина бросает в сугроб двухмесячного Лео, одетого в зимний комбинезон. По словам Косенко, он хотел «снять самое популярное видео».
Подписчики раскритиковали блогера и потребовали лишить его родительских прав. После критики Косенко написал под роликом: «Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать?» Позже он заявлял, что при съемке ролика в снег бросали куклу.
Его адвокат Сергей Жорин также говорил ТАСС, что видео было снято с куклой-манекеном. Косенко готов сотрудничать со следствием, говорил Жорин.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести дело на Косенко, находящегося за рубежом, а также «инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства».
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