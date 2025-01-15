В Тамбовской области дрон зацепился за дерево и взорвался

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник в поселке Новая Ляда Тамбовской области, об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

У Юбилейной улицы обнаружены обломки дрона, который зацепился за ветви дерева и взорвался.

«В одном из домов есть незначительные разрушения. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ночь на 11 января атаке дронов подвергся Котовск в Тамбовской области. Беспилотники врезались в два пятиэтажных дома, пострадали семь человек. Глава города Алексей Плахотников сообщил, что было повреждено более 110 квартир. Минобороны заявило, что над регионом тогда было сбито два дрона.