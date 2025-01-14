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Военная операция на Украине ,  
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В Ульяновской области обнаружен похожий на беспилотник предмет

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Недалеко от поселка Цильна в Ульяновской области обнаружен предмет, похожий на упавший беспилотник. Об этом сообщает в телеграм-канале центр управления регионом Ульяновской области.

«<...> недалеко от Цильны сегодня действительно обнаружен объект, похожий на беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

В пригороде Казани загорелась газовая цистерна из-за атаки дрона
Политика
Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Территория оцеплена, на месте находки работают саперы. Власти призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ульяновская область граничит с Саратовской областью и республикой Татарстан, которые 14 января были атакованы украинскими дронами. В пригороде Казани в результате атаки загорелась газовая цистерна, большое количество беспилотников было уничтожено ПВО в Саратове и Энгельсе. В аэропортах Саратова и Казани вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

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Ульяновская область БПЛА беспилотники
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