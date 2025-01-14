Экозащитники заявили о необходимости госпиталя для дельфинов на Кубани
В связи с прогнозируемым ростом числа больных дельфинов весной 2025 года из-за происшествия с танкерами в Черном море необходимо открыть экстренный стационар. Об этом сообщает пресс-служба научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».
«Нам необходимо в кратчайшие сроки организовать экстренный стационар для дельфинов. Мы ожидаем увеличение больных и пострадавших китообразных этой весной», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, для проведения лечения дельфинам нужны бассейны. За помощью «Дельфа» обратился к общественности, центр ищет землю в Анапе или Новороссийске для организации стационара.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Они перевозили около 9,2 тыс. т мазута, в результате разлива топлива были загрязнены акватория Черного моря в Керченском проливе и побережье Краснодарского края.
Из-за разлива топлива, как сообщили 5 января в центре «Дельфа», нашли 32 тела дельфинов. Позднее, 10 января, количество погибших дельфинов за неделю увеличилось до 60.
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