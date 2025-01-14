Петр Порошенко (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

Город Красноармейск (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) находится в полуокружении. Об этом заявил бывший президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в соцсети Х.

«Покровск в полуокружении, Курахово было сдано, на Курском направлении очень и очень тяжело», — написал он.

Порошенко добавил, что украинские войска испытывают дефицит FPV-дронов, систем радиоэлектронной борьбы и техники для построения фортификационных сооружений.

Покровск — это подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Его стратегическое значение заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации.

В субботу, 11 января, Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта Шевченко в ДНР, который находится примерно в 10 км от Покровска.

Во вторник, 14 января, ТАСС сообщил о боевых столкновениях рядом с крупнейшим угольным предприятием Украины — шахтоуправлением «Покровское», которое находится рядом с поселком Удачное (Покровский район).

Украинское издание New Voice в ноябре 2024 года отметило, что потеря Украиной Покровска и единственной на Украине шахты со стратегическими запасами коксующегося угля приведет к обвалу металлургического производства в стране.