Лавров рассказал, как Трамп первым заявил, что «натовцы врали»

Дональд Трамп (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп первым среди западных руководителей сделал «честные признания», что «натовцы врали». Речь, по словам Лаврова идет о заявлениях, что «на пространстве ОБСЕ» ни одна страна не претендует на то, чтобы «укреплять свою безопасность за счёт безопасности других», передает корреспондент РБК.

По словам Лаврова, Трамп первым среди американцев и западных руководителей заявил, что «натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ».

Можно понять чувства России, которая неоднократно говорила, что не допустит вступления Украины в НАТО, говорил во время пресс-конференции в январе Трамп. «Они говорили это. Это было, по сути, высечено в камне», — подчеркнул Трамп. Однако Байден, по его словам, заявил, что Киев должен иметь возможность присоединиться к блоку.

Обещания президента США Джо Байдена о вхождении Украины в НАТО стали одной из главных причин начала конфликта на Украине, говорил ранее Трамп. «А потом Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО», — заявлял Трамп в августе.