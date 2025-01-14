В МХТ простились с Евгенией Добровольской. Фоторепортаж
В МХТ им. Чехова прошло прощание с актрисой Евгенией Добровольской. Народная артистка России умерла 10 января в возрасте 60 лет. Последний год Добровольская тяжело болела: по данным ТАСС, у нее был рак. Кто пришел проститься с актрисой — в фоторепортаже РБК
На фото: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской прошла на основной сцене Московского художественного театра имени А.П. Чехова. Актриса служила в МХТ с 1991 года.
«Сегодня мы провожаем в последний путь Евгению Добровольскую. Родного человека, актрису-явление, без которой немыслим Художественный театр трех последних десятилетий. Провожаем, совершенно в это не веря, мысленно продолжая с ней диалог — так много хочется сказать ей слов благодарности и любви!», — говорится в заявлении МХТ в соцсетях.
«Она хотела жить, она боролась до последнего. Врачи все делали, чтобы ее спасти. Моя дорогая, я был рядом с тобой во всех ипостасях актерской жизни. Ты была моей партнершей, ты была актрисой, когда я ставил спектакли», — сказал во время прощания Игорь Золотовицкий.
«Думаю, ее душа радуется от того, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского художественного театра», — сказал на прощании худрук МХТ Константин Хабенский.
После прощания с артисткой пройдет отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах. Похоронят Добровольскую на Троекуровском кладбище.
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