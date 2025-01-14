В МХТ простились с Евгенией Добровольской. Фоторепортаж

«Она хотела жить, она боролась до последнего. Врачи все делали, чтобы ее спасти. Моя дорогая, я был рядом с тобой во всех ипостасях актерской жизни. Ты была моей партнершей, ты была актрисой, когда я ставил спектакли», — сказал во время прощания Игорь Золотовицкий.