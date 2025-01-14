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В МХТ простились с Евгенией Добровольской. Фоторепортаж

В МХТ прошло прощание с актрисой Евгенией Добровольской

В МХТ им. Чехова прошло прощание с актрисой Евгенией Добровольской. Народная артистка России умерла 10 января в возрасте 60 лет. Последний год Добровольская тяжело болела: по данным ТАСС, у нее был рак. Кто пришел проститься с актрисой — в фоторепортаже РБК
На фото: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской прошла на основной сцене Московского художественного театра имени А.П. Чехова. Актриса служила в МХТ с 1991 года.&nbsp; &laquo;Сегодня мы провожаем в последний путь Евгению Добровольскую. Родного человека, актрису-явление, без которой немыслим Художественный театр трех последних десятилетий. Провожаем, совершенно в это не веря, мысленно продолжая с ней диалог&nbsp;&mdash; так много хочется сказать ей слов благодарности и любви!&raquo;,&nbsp;&mdash; говорится в&nbsp;заявлении&nbsp;МХТ в соцсетях.
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

На фото: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской прошла на основной сцене Московского художественного театра имени А.П. Чехова. Актриса служила в МХТ с 1991 года. 

«Сегодня мы провожаем в последний путь Евгению Добровольскую. Родного человека, актрису-явление, без которой немыслим Художественный театр трех последних десятилетий. Провожаем, совершенно в это не веря, мысленно продолжая с ней диалог — так много хочется сказать ей слов благодарности и любви!», — говорится в заявлении МХТ в соцсетях.

&laquo;Она хотела жить, она боролась до последнего. Врачи все делали, чтобы ее спасти. Моя дорогая, я был рядом с тобой во всех ипостасях актерской жизни. Ты была моей партнершей, ты была актрисой, когда я ставил спектакли&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал&nbsp;во время прощания Игорь Золотовицкий.
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

«Она хотела жить, она боролась до последнего. Врачи все делали, чтобы ее спасти. Моя дорогая, я был рядом с тобой во всех ипостасях актерской жизни. Ты была моей партнершей, ты была актрисой, когда я ставил спектакли», — сказал во время прощания Игорь Золотовицкий.

&laquo;Думаю, ее душа радуется от того, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского художественного театра&raquo;, &mdash; сказал на прощании худрук МХТ&nbsp;Константин Хабенский.&nbsp;
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

«Думаю, ее душа радуется от того, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского художественного театра», — сказал на прощании худрук МХТ Константин Хабенский. 

После прощания с артисткой&nbsp;пройдет отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах. Похоронят Добровольскую на Троекуровском кладбище.
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

После прощания с артисткой пройдет отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах. Похоронят Добровольскую на Троекуровском кладбище.

На фото: сыновья Добровольской Степан (от брака с Вячеславом Барановым) и Николай (от брака с Михаилом Ефремовым)
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

На фото: сыновья Добровольской Степан (от брака с Вячеславом Барановым) и Николай (от брака с Михаилом Ефремовым)

На фото: гендиректор &laquo;Первого канала&raquo; Константин Эрнст
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

На фото: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

На фото: актер Авангард Леонтьев
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

На фото: актер Авангард Леонтьев

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
На фото: актер Сергей Гармаш
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

На фото: актер Сергей Гармаш

Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
На фото: актриса и режиссер-хореограф Алла Сигалова
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

На фото: актриса и режиссер-хореограф Алла Сигалова

Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
На фото: актер Александр Яценко
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

На фото: актер Александр Яценко

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

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Дарья Широкова
мультимедиа Евгения Добровольская Константин Хабенский прощание
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