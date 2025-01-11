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Прощание с актрисой Добровольской пройдет в МХТ 14 января

Цветы у портрета актрисы Евгении Добровольской в фойе Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова
Цветы у портрета актрисы Евгении Добровольской в фойе Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова (Фото: Анастасия Аврамчик / ТАСС)

Прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет во вторник, 14 января, в МХТ им. Чехова, ее похоронят в Москве на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-служба театра.

В 10:00 начнется гражданская панихида на основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Потом, в 13:00, состоится отпевание актрисы в храме святителя Николая на Трех горах, расположенном в Нововаганьковском переулке, 9.

ТАСС узнал причину смерти актрисы Евгении Добровольской
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Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По данным телеграм-канала Mash, актриса скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая была вызвана раком.

Актриса родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м она окончила ГИТИС (курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова). Впоследствии она играла в МХАТ им. М. Горького, театре Олега Табакова и «Современнике-2». Она более 30 лет служила в МХТ им. Чехова. Кроме того, Добровольская появилась в спектакле Кирилла Серебренникова «Кому на Руси жить хорошо» на сцене «Гоголь-центра».

Актриса снялась более чем в 100 фильмах и сериалах, включая «Королеву Марго», «Время года зима» и другие.

Актриса трижды была замужем, вторым мужем был актер и режиссер Михаил Ефремов.

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