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Война санкций ,  
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«Совкомфлот» сообщил об операционных сложностях из-за новых санкций США

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Война санкций
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Военная операция на Украине
«Совкомфлот» FLOT ₽84,05 -2,71% Купить
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Совкомфлот» сообщил об операционных сложностях из-за новых санкций со стороны США. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Введение новых санкций против судов «Совкомфлота» создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации», — заявила компания.

«Совкомфлот» всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования, поэтому ограничения против него не обусловлены нарушениями со стороны компании, не имеют правовых оснований и мотивированы «исключительно политическими интересами отдельных стран, включая США», подчеркнула пресс-служба.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

«Совкомфлот» — крупнейший российский оператор крупнотоннажного флота, который используется для поставок на зарубежные рынки углеводородного сырья.

Впервые США ввели санкции против компании и внесли ее в Non-SDN Menu-Based Sanctions List (запрещает привлекать долговое и акционерное финансирование от американских инвесторов) в феврале 2022 года. С весны того же года оператор находится под ограничениями Великобритании. В феврале 2024-го «Совкомфлот» был включен уже в «основной» санкционный SDN List (означает полный запрет для граждан и юридических лиц США совершать с ней любые транзакции).

К ноябрю 2024 года прибыль «Совкомфлота» снизилась почти на 34%.

Последние санкции США ввели в начале января 2025 года.

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