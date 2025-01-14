КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, сообщает Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Позднее южнокорейские военные уточнили, что КНДР запустила несколько снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности из района города Канге северокорейской провинции Джаган.

Пуск был осуществлен около 09:30 по местному времени, ракета была запущена в сторону Японского моря.

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