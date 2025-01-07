Ким Чен Ын заявил о способности новой ракеты КНДР преодолеть любую ПРО
Главное управление ракетостроения КНДР 6 января произвело успешный испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Боеспособность системы нашей новейшей гиперзвуковой ракеты средней и дальней дистанции не может быть игнорируема никем в мире, а она способна нанести сильный военный удар по противникам, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО», — цитирует ЦТАК заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Агентство уточняет, что северокорейский лидер лично наблюдал за испытаниями и «выразил большое удовлетворение результатом пуска». Главной цель испытаний он назвал необходимость укрепления сил сдерживания КНДР, также отметив, что подобным оружием сегодня обладают лишь несколько стран.
«Гиперзвуковая боеголовка ракеты, запущенной с полигона в окрестностях Пхеньяна, со скоростью в 12 раз быстрее скорости звука пролетела по намеченной траектории, достигнув первой максимальной высоты 99,8 км и второй максимальной высоты 42,5 км, и точно попала в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 км», — уточнили в ЦТАК.
О проведении испытаний гиперзвукового оружия КНДР отчитывается с 2021 года, однако никогда до этого такая ракета не преодолевала расстояние в 1,5 тыс. км. 6 января командование южнокорейской армии сообщило, что КНДР провела первые в этом году испытания гиперзвуковой ракеты. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела примерно 1100 км и упала в Японское море.
Times of Korea отмечала, что испытания прошли на фоне визита в Южную Корею американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Последний был намерен обсудить с местными властями меры противодействия Пхеньяну на фоне политического кризиса в Сеуле после неудачной попытки президента ввести военное положение.
Последние испытания КНДР проводила 5 ноября, перед президентскими выборами в США. Тогда баллистическая ракета также упала в Японское море.
Читайте РБК в Telegram.
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву
Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов