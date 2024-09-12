Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи.
В объединенном комитете начальников штабов не сообщили подробностей и уточнили, что в настоящее время проводится анализ.
Позднее агентство уточнило, что в запуске были задействованы несколько баллистических ракет малой дальности. По данным береговой охраны Японии, одна из ракет упала в море за пределы исключительной экономической зоны страны.
В последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету 1 июля, говорится в материале.
Ранее 10 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея «удвоит» меры, чтобы привести в «полную боевую готовность» свои военные силы, в том числе и ядерные. Он объяснил эти меры необходимостью противостоять угрожающим стране ядерным державам.
В Северной Корее в сентябре 2022 года приняли закон, по которому государство может автоматически нанести ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам республики.
Американский президент Джо Байден говорил, что если Северная Корея нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то режиму в КНДР придет конец.
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