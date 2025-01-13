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UFC допустила перенос турнира из-за пожаров в Калифорнии

Глава UFC Уайт: при ухудшении ситуации с пожарами турнир перенесем в Лас-Вегас
Дэйна Уайт сказал, что в случае усиления пожара турнир UFC 311 переедет из Лос-Анджелеса в Лас‑Вегас
Президент UFC Дэйна Уайт
Президент UFC Дэйна Уайт (Фото: Getty Images)

Турнир UFC 311 будет перенесен из Лос‑Анджелеса в Лас‑Вегас в случае ухудшения обстановки в Калифорнии из-за пожаров. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт, передает Bloody Elbow.

«Если пожар усилится, мы поедем в Лас‑Вегас, — сказал Уайт. — Но это случится, если станет совсем плохо, а пока все идет по плану».

Глава UFC отметил, что на этой неделе НБА собирается провести в городе матчи регулярного чемпионата, поэтому и турнир пока планируется провести в Лос-Анджелесе.

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Лесные пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января, они стали самыми разрушительными в истории города. Огонь уничтожил несколько тысяч строений, в зону эвакуации попали около 200 тыс. жителей. Не менее 24 человек погибли.

Турнир UFC 311 должен состояться в Лос‑Анджелесе 18 января в Intuit Dome. Арена находится в районе Инглвуд, где ранее отменили матч NFL и другие мероприятия. Также в Лос-Анджелесе были отменены матчи НХЛ, НБА и других спортивных лиг.

В главных боях турнира обладатель титула чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев встретится с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном, а грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили — с Умаром Нурмагомедовым.

Лас-Вегас (штат Невада) является одним из мировых центров единоборств.

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смешанные единоборства (ММА) Ислам Махачев Умар Нурмагомедов Арман Царукян UFC Дэйна Уайт
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