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Общество ,  
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До 24 выросло число погибших от пожаров в Калифорнии

Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 24, следует из данных бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

По информации ведомства, 16 человек погибли от пожара в Итоне в северо-восточной части округа, еще восемь человек — от пожара в районе Палисайд в западной части города.

CBS News отмечает, что пожары продолжатся в ближайшие дни, так как прогнозируется усиление ветра и осложнение погодных условий.

По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожары «Итон» и «Палисайд», охватившие одноименные районы, вошли в пятерку сильнейших с начала ведения статистики в 1932 году.

Калифорния в огне. Фоторепортаж РБК
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Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы.

В общей сложности пожары охватили площадь более 40 тыс. акров (более 16 тыс. га). По данным CBS, из-за лесных пожаров были эвакуированы более 100 тыс. человек.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что эти пожары станут худшим стихийным бедствием в истории США с точки зрения масштаба ущерба.

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Калифорния Лос-Анджелес лесные пожары
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