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Политика ,  
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В Гренландии оценили роль России на международной арене

Премьер Гренландии Муте Эгеде оценил роль России на международной арене

Гренландия признает роль России в международной политике, хотя и не поддерживает позицию Москвы по Украине, заявил «РИА Новости» премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

«Гренландия выступила с очень четким заявлением, в котором осудила действия России на Украине. Однако мы признаем глобальную роль России на международной арене», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готовы ли власти острова укреплять сотрудничество с Россией.

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Политика
Фото:Egmont Strigl / imagebroker.com / Global Look Press

Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный северо-восточнее Северной Америки, он входит в состав Дании как автономная территория. Власти Соединенных Штатов с XIX века неоднократно поднимали тему приобретения острова.

Избранный президент США Дональд Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. По его словам, таким образом США гарантируют собственную национальную безопасность.

Эгеде неоднократно высказывался в поддержку независимости Гренландии. В ответ на слова Трампа о намерении купить ее премьер ответил, что остров «не продается».

Россия внимательно следит за этой ситуацией, она относится к Арктике как к зоне своих национальных интересов и заинтересована в мире, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, стремление Трампа присоединить Гренландию является вопросом в большей степени двусторонних отношений.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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