В Гренландии оценили роль России на международной арене
Гренландия признает роль России в международной политике, хотя и не поддерживает позицию Москвы по Украине, заявил «РИА Новости» премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.
«Гренландия выступила с очень четким заявлением, в котором осудила действия России на Украине. Однако мы признаем глобальную роль России на международной арене», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готовы ли власти острова укреплять сотрудничество с Россией.
Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный северо-восточнее Северной Америки, он входит в состав Дании как автономная территория. Власти Соединенных Штатов с XIX века неоднократно поднимали тему приобретения острова.
Избранный президент США Дональд Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. По его словам, таким образом США гарантируют собственную национальную безопасность.
Эгеде неоднократно высказывался в поддержку независимости Гренландии. В ответ на слова Трампа о намерении купить ее премьер ответил, что остров «не продается».
Россия внимательно следит за этой ситуацией, она относится к Арктике как к зоне своих национальных интересов и заинтересована в мире, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, стремление Трампа присоединить Гренландию является вопросом в большей степени двусторонних отношений.
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