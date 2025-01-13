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Загоревшийся военный госпиталь в Туле потушили

Губернатор Дмитрий Миляев: загоревшийся военный госпиталь в Туле потушили
Фото: Алексей Шершнев / ТАСС
Фото: Алексей Шершнев / ТАСС

Пожар в здании тульского военного госпиталя потушили, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«В 22:05 открытое горение в здании военного госпиталя на Советской в городе Туле ликвидировано», — написал он.

Примерно за час до этого пресс-служба регионального правительства сообщила, что пожар удалось локализовать. Тушение пожара осложнила конструкция здания, в которой используются деревянные перекрытия и перегородки с пустотами. Однако пожарные смогли предотвратить распространение огня на соседние здания.

Загоревшийся военный госпиталь в Туле потушили
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О возгорании на улице Советская, 15, стало известно днем 13 января. По этому адресу находится 39-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск.

Правительство региона предварительной причиной пожара назвало неисправность электропроводки.

Телеграм-канал Baza писал, что площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м. В горящем здании обрушилась часть крыши, рухнул шпиль.

Всего из здания, где проходили лечение служащие срочной службы, эвакуировали 57 человек. Жертв и пострадавших нет.

Пожар в тульском военном госпитале локализовали
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Фото:Алексей Пиратов / РИА Новости

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Дмитрий Миляев Тульская область пожар
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