Загоревшийся военный госпиталь в Туле потушили
Пожар в здании тульского военного госпиталя потушили, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«В 22:05 открытое горение в здании военного госпиталя на Советской в городе Туле ликвидировано», — написал он.
Примерно за час до этого пресс-служба регионального правительства сообщила, что пожар удалось локализовать. Тушение пожара осложнила конструкция здания, в которой используются деревянные перекрытия и перегородки с пустотами. Однако пожарные смогли предотвратить распространение огня на соседние здания.
О возгорании на улице Советская, 15, стало известно днем 13 января. По этому адресу находится 39-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск.
Правительство региона предварительной причиной пожара назвало неисправность электропроводки.
Телеграм-канал Baza писал, что площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м. В горящем здании обрушилась часть крыши, рухнул шпиль.
Всего из здания, где проходили лечение служащие срочной службы, эвакуировали 57 человек. Жертв и пострадавших нет.
Читайте РБК в Telegram.
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов