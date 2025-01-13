 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Туле загорелось здание военного госпиталя

В Туле загорелось здание военного госпиталя
Video

В Туле загорелось здание по адресу: улица Советская, 15, передает «Моя Слобода». «ТСН24» со ссылкой на очевидцев пишет, что возгорание произошло на третьем этаже.

По этому адресу находится 39-й Отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск. Телеграм-канал «112» сообщает, что в военном госпитале проводят эвакуацию. По данным телеграм-канала Baza, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Информации о пострадавших пока нет.

РБК обратился за комментарием в управление МЧС по Тульской области и в правительство региона.

В поселке художников на севере Москвы загорелось реконструируемое здание
Общество

Материал дополняется.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Ольга Ваганова
Тула
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Российским керлингистам продлили отстранение до конца сезонаСпорт, 15:35
Euractiv узнал об опасениях ЕС быть исключенным из переговоров по УкраинеПолитика, 15:25
Как открыть киберспортивный клуб: истории франчайзи ColizeumФраншизы, 15:22
«Уралсиб» использовал машинное обучение в работе с бизнес-клиентамиПресс-релиз, 15:19
Не только «цифра»: какими смыслами наделяют HR-технологии в Альфа-банкеТренды, 15:14
Моди открыл стратегически важный тоннель в Джамму и Кашмир в ИндииОбщество, 15:13
В Туле загорелось здание военного госпиталяОбщество, 15:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Тарасова ответила на новость об отказе Трусовой пробиваться на ОлимпиадуСпорт, 15:04
Компания Безоса отменила первый запуск ракеты New Glenn по техпричинамТехнологии и медиа, 14:48
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе14:43
Самолет из Нью-Йорка внепланово сел в КазаниОбщество, 14:39
Правительство усилило льготную медицину для участников спецоперацииПолитика, 14:35
У приостановившего работу Музея истории ГУЛАГа сменился директорОбщество, 14:31
Джокович и Алькарас вышли во второй круг Australian OpenСпорт, 14:26