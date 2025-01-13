В Туле загорелось здание военного госпиталя

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В Туле загорелось здание по адресу: улица Советская, 15, передает «Моя Слобода». «ТСН24» со ссылкой на очевидцев пишет, что возгорание произошло на третьем этаже.

По этому адресу находится 39-й Отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск. Телеграм-канал «112» сообщает, что в военном госпитале проводят эвакуацию. По данным телеграм-канала Baza, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Информации о пострадавших пока нет.

РБК обратился за комментарием в управление МЧС по Тульской области и в правительство региона.

Материал дополняется.