Власти назвали причину пожара в военном госпитале в Туле
Предварительная причина возгорания в тульском военном госпитале — неисправность электропроводки, сообщает областное правительство.
Ранее на Советской улице, 15, в Туле загорелся военный госпиталь. По этому адресу находится 39-й Отдельный медицинский отряд воздушно-десантных войск, уточнило издание «Моя Слобода».
В госпитале на лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших нет, 57 человек эвакуированы, говорится в сообщении правительства.
На месте пожара работает региональное МЧС. Глава Тульской области Дмитрий Миляев поручил предоставить транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих.
РБК обратился за комментарием в управление МЧС по Тульской области и в правительство региона.
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