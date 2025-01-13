Власти назвали причину пожара в военном госпитале в Туле

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Предварительная причина возгорания в тульском военном госпитале — неисправность электропроводки, сообщает областное правительство.

Ранее на Советской улице, 15, в Туле загорелся военный госпиталь. По этому адресу находится 39-й Отдельный медицинский отряд воздушно-десантных войск, уточнило издание «Моя Слобода».

В госпитале на лечении находились военнослужащие срочной службы. Погибших или пострадавших нет, 57 человек эвакуированы, говорится в сообщении правительства.

На месте пожара работает региональное МЧС. Глава Тульской области Дмитрий Миляев поручил предоставить транспорт для эвакуации и последующего размещения военнослужащих.

РБК обратился за комментарием в управление МЧС по Тульской области и в правительство региона.